Sortie nature : Petites bêtes Essenti’ailes de nos campagnes Fère-en-Tardenois Fère-en-Tardenois Catégories d’évènement: Aisne

Fère-en-Tardenois

Sortie nature : Petites bêtes Essenti’ailes de nos campagnes Fère-en-Tardenois, 2 juillet 2022, Fère-en-Tardenois. Sortie nature : Petites bêtes Essenti’ailes de nos campagnes Fère-en-Tardenois

2022-07-02 – 2022-07-02

Fère-en-Tardenois Aisne Fère-en-Tardenois Aisne 0 0 Les insectes pollinisateurs ont l’un des rôles écologiques les plus importants sur notre planète, apprenez à les observer, les décrire et les différencier les uns des autres lors d’une balade nature.

De 14h à 16h30

Dans le respect des consignes sanitaires.

Prévoir des chaussures de marche

En partenariat avec la commune, dans le cadre du Plan d‘Action Pollinisateurs

Inscription auprès du Conservatoire d’espaces naturels des Hauts-de-France au 03.22.89.63.96 ou reservation@cen-hautsdefrance.org Les insectes pollinisateurs ont l’un des rôles écologiques les plus importants sur notre planète, apprenez à les observer, les décrire et les différencier les uns des autres lors d’une balade nature.

De 14h à 16h30

Dans le respect des consignes sanitaires.

Prévoir des chaussures de marche

En partenariat avec la commune, dans le cadre du Plan d‘Action Pollinisateurs

Inscription auprès du Conservatoire d’espaces naturels des Hauts-de-France au 03.22.89.63.96 ou reservation@cen-hautsdefrance.org reservation@cen-hautsdefrance.org +33 3 22 89 63 96 Les insectes pollinisateurs ont l’un des rôles écologiques les plus importants sur notre planète, apprenez à les observer, les décrire et les différencier les uns des autres lors d’une balade nature.

De 14h à 16h30

Dans le respect des consignes sanitaires.

Prévoir des chaussures de marche

En partenariat avec la commune, dans le cadre du Plan d‘Action Pollinisateurs

Inscription auprès du Conservatoire d’espaces naturels des Hauts-de-France au 03.22.89.63.96 ou reservation@cen-hautsdefrance.org Maison du Tourisme Les Portes de la Champagne

Fère-en-Tardenois

dernière mise à jour : 2022-02-01 par SIM Aisne/Oise/Somme HDF – Maison du Tourisme Les Portes de la Champagne

Détails Catégories d’évènement: Aisne, Fère-en-Tardenois Autres Lieu Fère-en-Tardenois Adresse Ville Fère-en-Tardenois lieuville Fère-en-Tardenois Departement Aisne

Fère-en-Tardenois Fère-en-Tardenois Aisne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/fere-en-tardenois/

Sortie nature : Petites bêtes Essenti’ailes de nos campagnes Fère-en-Tardenois 2022-07-02 was last modified: by Sortie nature : Petites bêtes Essenti’ailes de nos campagnes Fère-en-Tardenois Fère-en-Tardenois 2 juillet 2022 Aisne Fère-en-Tardenois

Fère-en-Tardenois Aisne