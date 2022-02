Sortie nature – Petites bêtes de la rivière Athis-Val de Rouvre Athis-Val de Rouvre Catégories d’évènement: Athis-Val de Rouvre

Orne

Sortie nature – Petites bêtes de la rivière Athis-Val de Rouvre, 16 août 2022, Athis-Val de Rouvre. Sortie nature – Petites bêtes de la rivière Rendez-vous parking de la Maison de la Rivière et du Paysage Bréel Athis-Val de Rouvre

2022-08-16 10:00:00 10:00:00 – 2022-08-16 Rendez-vous parking de la Maison de la Rivière et du Paysage Bréel

Athis-Val de Rouvre Orne Munis d’épuisettes, partez à la rencontre des petites bêtes qui peuplent la rivière !

Prévoir des bottes

Dès 4 ans

