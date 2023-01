Sortie nature “petite cuillère et sac à dos” Belleville-sur-Loire Belleville-sur-Loire Catégories d’Évènement: Belleville-sur-Loire

Cher

Sortie nature "petite cuillère et sac à dos" 3 Route de la Loire Belleville-sur-Loire

2023-08-09 09:30:00 – 2023-08-09 12:30:00

Cher Sur les chemins de la Montagne des Fanaux, en compagnie de Marie, partons pour une cueillette respectueuse des plantes sauvages. Au menu : échanges de recettes simples et savoureuses puis dégustations de gâteaux pour en délibérer !

Tout public A partir de 7 ans Sortie nature gourmande! Petite cuillère et sac à dos une balade d’initiation à la cueillette sauvage prudente et respectueuse. ©maisondeloireducher

Belleville-sur-Loire

