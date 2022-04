Sortie Nature “Petit bout de la réserve naturelle en fin d’été” Saint-Pierre-es-Champs Saint-Pierre-es-Champs Catégories d’évènement: Oise

Saint-Pierre-es-Champs

Sortie Nature “Petit bout de la réserve naturelle en fin d’été” Saint-Pierre-es-Champs, 30 août 2022, Saint-Pierre-es-Champs. Sortie Nature “Petit bout de la réserve naturelle en fin d’été” Saint-Pierre-es-Champs

2022-08-30 14:30:00 – 2022-08-30 17:00:00

Saint-Pierre-es-Champs Oise Saint-Pierre-es-Champs Oise Sortie Nature “Petit bout de la réserve naturelle en fin d’été” le mardi 30 août de 14h30 à 17h00 à Saint-Pierre-ès-Champs à la RNR Les Larris et Tourbières. Pour la première fois, l’animateur du Conservatoire d’espaces naturels des Hauts de France vous ouvre les portes d’un nouveau secteur de la Réserve naturelle ! La Faune et la Flore du moment seront passées au peigne fin … À vivre entre amis ou en famille ! Prévoir de bonnes chaussures (de rando).

Enfants de + de 6 ans. Sortie Nature “Petit bout de la réserve naturelle en fin d’été” le mardi 30 août de 14h30 à 17h00 à Saint-Pierre-ès-Champs à la RNR Les Larris et Tourbières. Pour la première fois, l’animateur du Conservatoire d’espaces naturels des Hauts de France vous ouvre les portes d’un nouveau secteur de la Réserve naturelle ! La Faune et la Flore du moment seront passées au peigne fin … À vivre entre amis ou en famille ! Prévoir de bonnes chaussures (de rando).

Enfants de + de 6 ans. reservation@cen-hautsdefrance.org +33 3 22 89 63 96 Sortie Nature “Petit bout de la réserve naturelle en fin d’été” le mardi 30 août de 14h30 à 17h00 à Saint-Pierre-ès-Champs à la RNR Les Larris et Tourbières. Pour la première fois, l’animateur du Conservatoire d’espaces naturels des Hauts de France vous ouvre les portes d’un nouveau secteur de la Réserve naturelle ! La Faune et la Flore du moment seront passées au peigne fin … À vivre entre amis ou en famille ! Prévoir de bonnes chaussures (de rando).

Enfants de + de 6 ans. OTIPB_E.Mabire

Saint-Pierre-es-Champs

dernière mise à jour : 2022-03-31 par SIM Aisne/Oise/Somme HDF – Office de Tourisme du Pays de Bray

Détails Catégories d’évènement: Oise, Saint-Pierre-es-Champs Autres Lieu Saint-Pierre-es-Champs Adresse Ville Saint-Pierre-es-Champs lieuville Saint-Pierre-es-Champs Departement Oise

Saint-Pierre-es-Champs Saint-Pierre-es-Champs Oise https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-pierre-es-champs/

Sortie Nature “Petit bout de la réserve naturelle en fin d’été” Saint-Pierre-es-Champs 2022-08-30 was last modified: by Sortie Nature “Petit bout de la réserve naturelle en fin d’été” Saint-Pierre-es-Champs Saint-Pierre-es-Champs 30 août 2022 Oise Saint-Pierre-es-Champs

Saint-Pierre-es-Champs Oise