Lanvallay Côtes d’Armor Mercredi 03 novembre 2021 de 10h à 12h30.

A marée basse, découverte d’un monde foisonnant. Crabes, poissons, anémones, coquillages doivent s’organiser et s’adapter aux conditions parfois rudes sur l’estran.

