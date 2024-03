SORTIE NATURE & PATRIMOINE LPO Place de Verdun Fontenay-le-Comte, jeudi 25 avril 2024.

Une balade à deux voix le long de la Vendée pour découvrir le patrimoine architectural et naturel du bord de la Vendée dans la ville de Fontenay-le-Comte.

La rivière Vendée a depuis toujours façonné la physionomie de Fontenay-le-Comte, en scindant la ville en deux. Ses rives et le Quai du Halage où autrefois les gabarres étaient tractées sont une invitation à la balade, l’occasion d’admirer ces petites maisons du début du 20e siècle, reprenant les codes de l’architecture des villas balnéaires. Colonisée aujourd’hui par une nature diversifiée, cette promenade sera également propice à l’observation des végétaux, des oiseaux et notamment l’écoute de leur chant.

Balade guidée organisée en partenariat avec la Ville de Fontenay-le-Comte, Ville d’Art et d’Histoire. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-25 09:00:00

fin : 2024-04-25 11:00:00

Place de Verdun Office de Tourisme de Fontenay-le-Comte

Fontenay-le-Comte 85200 Vendée Pays de la Loire

