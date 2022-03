SORTIE NATURE -PARTEZ A LA DECOUVERTE DES HÔTES DES MARES DE L’AGENOUILLADE Agde Agde Catégories d’évènement: Agde

Hérault

SORTIE NATURE -PARTEZ A LA DECOUVERTE DES HÔTES DES MARES DE L’AGENOUILLADE Agde, 8 avril 2022, Agde. SORTIE NATURE -PARTEZ A LA DECOUVERTE DES HÔTES DES MARES DE L’AGENOUILLADE Agde

2022-04-08 19:00:00 – 2022-04-08 23:00:00

Agde Hérault La première partie est consacrée à l’histoire du site, de sa genèse à nos jours, présentée par un expert des vestiges de la 2nd guerre mondiale, nombreux sur ce site.

Puis, la pause pique-nique (à prévoir par les participants) permet d’arriver à la tombée de la nuit où le gestionnaire du site guidera le groupe à la découverte de ces petites bêtes (ampibiens, insectes, chauves-souris…). Prévoir un pique-nique et une tenue adaptée (bottes ou vieilles baskets, lampe torche ou frontale, anti-moustique). >Réservation Office du Tourisme Cap d’Agde Méditerranée (Bulle d’accueil) 04.67.01.04.04

> Lieu de RDV : Site Natura 2000 Carrière de Notre Dame de l’Agenouillade #SORTIENATURE

#TEMPSFORT La première partie est consacrée à l’histoire du site, de sa genèse à nos jours, présentée par un expert des vestiges de la 2nd guerre mondiale, nombreux sur ce site. Puis,à la tombée de la nuit où le gestionnaire du site guidera le groupe à la découverte de ces petites bêtes (ampibiens, insectes, chauves-souris…). +33 4 67 01 04 04 La première partie est consacrée à l’histoire du site, de sa genèse à nos jours, présentée par un expert des vestiges de la 2nd guerre mondiale, nombreux sur ce site.

Puis, la pause pique-nique (à prévoir par les participants) permet d’arriver à la tombée de la nuit où le gestionnaire du site guidera le groupe à la découverte de ces petites bêtes (ampibiens, insectes, chauves-souris…). Prévoir un pique-nique et une tenue adaptée (bottes ou vieilles baskets, lampe torche ou frontale, anti-moustique). >Réservation Office du Tourisme Cap d’Agde Méditerranée (Bulle d’accueil) 04.67.01.04.04

> Lieu de RDV : Site Natura 2000 Carrière de Notre Dame de l’Agenouillade #SORTIENATURE

#TEMPSFORT Agde

dernière mise à jour : 2022-03-01 par

Détails Catégories d’évènement: Agde, Hérault Autres Lieu Agde Adresse Ville Agde lieuville Agde Departement Hérault

Agde Agde Hérault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/agde/

SORTIE NATURE -PARTEZ A LA DECOUVERTE DES HÔTES DES MARES DE L’AGENOUILLADE Agde 2022-04-08 was last modified: by SORTIE NATURE -PARTEZ A LA DECOUVERTE DES HÔTES DES MARES DE L’AGENOUILLADE Agde Agde 8 avril 2022 Agde Hérault

Agde Hérault