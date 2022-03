Sortie nature: Papillons, sauterelles et criquets des prairies de la Thève Thiers-sur-Thève Thiers-sur-Thève Catégories d’évènement: Oise

Thiers-sur-Thève

Sortie nature: Papillons, sauterelles et criquets des prairies de la Thève Thiers-sur-Thève, 28 août 2022, Thiers-sur-Thève. Sortie nature: Papillons, sauterelles et criquets des prairies de la Thève Thiers-sur-Thève

2022-08-28 14:30:00 – 2022-08-28

Thiers-sur-Thève Oise Thiers-sur-Thève Armé d’un filet et de ses connaissances, le conservateur du site vous emmène sur son terrain de découverte favori à la rencontre du petit peuple de l’herbe. Sortie organisée par le Conservatoire d’Espaces naturels, en partenariat avec le Parc naturel régional.

Plan communiqué lors de l’inscription.

Prévoir des chaussures de marche. Inscription obligatoire auprès du Conservatoire d’Espaces naturels. Armé d’un filet et de ses connaissances, le conservateur du site vous emmène sur son terrain de découverte favori à la rencontre du petit peuple de l’herbe. Sortie organisée par le Conservatoire d’Espaces naturels, en partenariat avec le Parc naturel régional.

Plan communiqué lors de l’inscription.

Prévoir des chaussures de marche. Inscription obligatoire auprès du Conservatoire d’Espaces naturels. reservation@cen-hautsdefrance.org +33 3 22 89 63 96 Armé d’un filet et de ses connaissances, le conservateur du site vous emmène sur son terrain de découverte favori à la rencontre du petit peuple de l’herbe. Sortie organisée par le Conservatoire d’Espaces naturels, en partenariat avec le Parc naturel régional.

Plan communiqué lors de l’inscription.

Prévoir des chaussures de marche. Inscription obligatoire auprès du Conservatoire d’Espaces naturels. Chantilly-Senlis Tourisme

Thiers-sur-Thève

dernière mise à jour : 2022-03-23 par

Détails Catégories d’évènement: Oise, Thiers-sur-Thève Autres Lieu Thiers-sur-Thève Adresse Ville Thiers-sur-Thève lieuville Thiers-sur-Thève Departement Oise

Thiers-sur-Thève Thiers-sur-Thève Oise https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/thiers-sur-theve/

Sortie nature: Papillons, sauterelles et criquets des prairies de la Thève Thiers-sur-Thève 2022-08-28 was last modified: by Sortie nature: Papillons, sauterelles et criquets des prairies de la Thève Thiers-sur-Thève Thiers-sur-Thève 28 août 2022 Oise Thiers-sur-Thève

Thiers-sur-Thève Oise