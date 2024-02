Sortie Nature Papillons et orchidées Til-Châtel, samedi 1 juin 2024.

Sortie Nature Papillons et orchidées Til-Châtel Côte-d’Or

L’Office de Tourisme co-organise une sortie nature avec le Club Sciences et Nature et la LPO ! Venez découvrir les papillons et orchidées à Til-Châtel avec un parcours de 3km aller-retour. Inscription obligatoire auprès de l’office de tourisme au 03 80 95 24 03 ou covati.tourisme@covati.fr.

Animation gratuite. Départ 9h. EUR.

Début : 2024-06-01 09:00:00

fin : 2024-06-01

Site de la Chalandrue

Til-Châtel 21120 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté covati.tourisme@covati.fr

