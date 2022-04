SORTIE NATURE : PAPILLONS ET AUTRES INSECTES DE LA NUIT

SORTIE NATURE : PAPILLONS ET AUTRES INSECTES DE LA NUIT, 23 avril 2022, . SORTIE NATURE : PAPILLONS ET AUTRES INSECTES DE LA NUIT

2022-04-23 20:30:00 20:30:00 – 2022-04-23 23:30:00 23:30:00 Gratuit – Sur inscription en ligne sur le site du domaine de Restinclières, dans la rubrique agenda : http://domainederestinclieres.herault.fr Papillons et autres insectes de la nuit

Samedi 23 avril de 20h30 à 23h30 Observation des papillons et autres insectes nocturnes et échanges autour du monde méconnu de ces insectes cachés. Avec la Société d’Horticulture et d’Histoire Naturelle de l’Hérault Vous ne voulez rien manquer de notre programmation, notre actualité : inscrivez-vous à notre newsletter en quelques clics sur notre site internet : http://domainederestinclieres.herault.fr

(Bandeau bas de page du site internet) Découvrez le Domaine de Restinclières – Prades -le-Lez:

LES + DU DOMAINE DE RESTINCLIERES

240 hectares d’Espaces Naturel Sensible (ENS)

Ouverture 7j/7

Parking gratuit

Aire de jeux

Aires de pique-nique

Divers sentiers de randonnées et de balades

Accès libre et gratuit à tous les équipements

Des animations toutes l’année Observation des papillons et autres insectes nocturnes et échanges autour du monde méconnu de ces insectes cachés. Gratuit – Sur inscription en ligne sur le site du domaine de Restinclières, dans la rubrique agenda : http://domainederestinclieres.herault.fr Papillons et autres insectes de la nuit

Samedi 23 avril de 20h30 à 23h30 Observation des papillons et autres insectes nocturnes et échanges autour du monde méconnu de ces insectes cachés. Avec la Société d’Horticulture et d’Histoire Naturelle de l’Hérault Vous ne voulez rien manquer de notre programmation, notre actualité : inscrivez-vous à notre newsletter en quelques clics sur notre site internet : http://domainederestinclieres.herault.fr

(Bandeau bas de page du site internet) Découvrez le Domaine de Restinclières – Prades -le-Lez:

LES + DU DOMAINE DE RESTINCLIERES

240 hectares d’Espaces Naturel Sensible (ENS)

Ouverture 7j/7

Parking gratuit

Aire de jeux

Aires de pique-nique

Divers sentiers de randonnées et de balades

Accès libre et gratuit à tous les équipements

Des animations toutes l’année dernière mise à jour : 2022-01-20 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville