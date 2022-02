Sortie nature : Papillons de nuit, Jolis, jolis, jolis ! Fourdrain Fourdrain Catégories d’évènement: Aisne

2022-08-26 21:00:00 – 2022-08-26

Fourdrain Aisne Fourdrain Aisne 0 0 0 Accompagnés d’un expert des papillons de nuit, venez découvrir une biodiversité colorée et insoupçonnée ! Rendez-vous le vendredi 26 août de 21h à 00h aux Landes de Versigny. Dans le respect des consignes sanitaires.

Prévoir des chaussures de marche et une lampe torche

dernière mise à jour : 2022-02-21 par SIM Aisne/Oise/Somme HDF – OT Cœur de Picard

