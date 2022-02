Sortie nature : Paléontologue d’un après-midi Tréfumel Tréfumel Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Tréfumel

Sortie nature : Paléontologue d'un après-midi Tréfumel, 3 novembre 2022, Tréfumel. Lieut dit Carmeroc 47 rue de le quiou Tréfumel

2022-11-03 – 2022-11-03 Lieut dit Carmeroc 47 rue de le quiou

Plongez dans la mer disparue des Faluns, vieille de 15 millions d'années, et partez à la recherche de fossiles ! Lieux de départ donné au moment de la réservation. Réservation obligatoire Toute participation à une sortie Nature, donne lieu à une gratuité pour la visite d'une des deux Maisons Nature. maisondesfaluns@dinan-agglomeration.fr +33 2 96 87 00 40 http://www.dinan-agglomeration.fr/Culture-sport-loisirs/Maisons-Nature

