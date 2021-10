Tréfumel Tréfumel Côtes-d'Armor, Tréfumel Sortie nature : Paléontologue d’un après-midi Tréfumel Tréfumel Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Sortie nature : Paléontologue d’un après-midi Tréfumel, 5 novembre 2021, Tréfumel. Sortie nature : Paléontologue d’un après-midi 2021-11-05 14:00:00 – 2021-11-05 16:30:00 Lieut dit Carmeroc 47 rue de le quiou

Tréfumel Côtes d’Armor Vendredi 05 novembre 2021 de 14h00 à 16h30.

Plongez dans la mer disparue des Faluns, vieille de 15 millions d’années, et partez à la recherche de fossiles !

