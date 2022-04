SORTIE NATURE Osches Osches Catégories d’évènement: Meuse

Osches Meuse Osches Sortie nature animée par Chantal BILLIOTTE. Cette sortie nature est organisée dans le cadre de la programmation culturelle du centre culturel Arcature de la Communauté de Communes Val de Meuse Voie Sacrée. Chênes remarquables, fleurs printanières, histoire locale : 3 bonnes raisons de se rendre dans les bois de Oshes pour les découvrir. Le circuit conjugue déplacements en covoiturage et marches sur chemin forestiers. RDV Place de la Mairie à Osches. Sur réservation uniquement, avant le 13 mai 2022 – Contacts : Chantal BILLIOTTE 06 08 82 30 68 / Centre culturel 03 29 87 63 62. Prévoir tenue de marche. ecoledemusique-dieue@orange.fr +33 6 08 82 30 68 http://www.tourismevaldemeusevoiesacree.fr/ Osches

