Sortie Nature : ORCHIDEES PRESERVEES DE L'ANCIENNE CARRIERE DU PUITS D'ENFER Exireuil

Exireuil

Sortie Nature : ORCHIDEES PRESERVEES DE L’ANCIENNE CARRIERE DU PUITS D’ENFER, 9 mai 2021-9 mai 2021, Exireuil. Sortie Nature : ORCHIDEES PRESERVEES DE L’ANCIENNE CARRIERE DU PUITS D’ENFER 2021-05-09 14:00:00 – 2021-05-09

Exireuil Deux-Sèvres Exireuil Présentation et généralités sur les orchidées, diversité du site, actions de gestion pour les préserver. En partenariat avec Kleber-Moreau.

Rendez-vous : 14h, place Denfert Rochereau (face espace Agapit), Saint-Maixent-l’Ecole

