Présentation et généralités sur les orchidées, diversité du site, actions de gestion pour les préserver. Site interdit au public ouvert pour l’occasion. Sortie réalisée dans le cadre du réseau l’Homme et la pierre, en partenariat avec Kleber-Moreau.

RDV : 14h, place Denfert Rochereau (face espace Agapit), Saint-Maixent-l’Ecole

