Plozévet Finistère Des algues aux oiseaux il n’y a qu’un pas, comment les reconnaître ? Comment s’adaptent-ils aux vents et marées ?

A vos jumelles pour le découvrir

La balade est gratuite et la réservation nécessaire au 06 73 86 64 71.

Le nombre de participants est limité.

