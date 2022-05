Sortie nature : Oiseaux d’eau et libellules Ungersheim, 12 juin 2022, Ungersheim.

Sortie nature : Oiseaux d’eau et libellules Ungersheim

2022-06-12 14:00:00 – 2022-06-12 16:00:00

Ungersheim Haut-Rhin Ungersheim

EUR La corporation des bénévoles naturalistes de l’Écomusée d’Alsace vous invite à découvrir, au travers d’une thématique, les espaces naturels du musée. Avec votre guide, parcourez la nature et apprenez-en plus sur la faune et la flore.

Au mois de juin, les oiseaux d’eau et les libellules animent le plan d’eau. Les premiers par leurs cris stridents et le nourrissage des jeunes, les secondes aux belles couleurs par leurs apparitions furtives ou leurs poursuites incessantes ; demoiselles légères et fragiles ou libellules vraies, robustes et rapides. Ainsi, tout au long de la trame bleue, très diversifiée, de l’Écomusée vous découvrirez, entre autres, la belle libellule fauve, les robustes anax empereur et napolitain, le fragile agrion de Mercure, et leurs exigences.

+33 3 89 74 44 74

