Sortie nature – Offre découverte : initiation à la connaissance des plantes comestibles et médicinales Saint-Malo, 23 août 2021, Saint-Malo. Sortie nature – Offre découverte : initiation à la connaissance des plantes comestibles et médicinales 2021-08-23 10:00:00 – 2021-08-23 11:00:00

Saint-Malo Ille-et-Vilaine Saint-Malo Pour les petits et les grands curieux de découvrir les secrets des plantes qui nous entourent au son du bruit des vagues. Réservations obligatoires : par SMS : 06 95 52 75 31 ou la billetterie en ligne : https://www.billetweb.fr/bonsecours

Pour les petits et les grands curieux de découvrir les secrets des plantes qui nous entourent au son du bruit des vagues. Réservations obligatoires : par SMS : 06 95 52 75 31 ou la billetterie en ligne : https://www.billetweb.fr/bonsecours

Le point de rendez-vous sera donné lors de la réservation.

