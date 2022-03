SORTIE NATURE : OBSERVONS ET DESSINONS LA NATURE Mauguio Mauguio Catégories d’évènement: Hérault

Mauguio

SORTIE NATURE : OBSERVONS ET DESSINONS LA NATURE Mauguio, 29 mai 2022, Mauguio. SORTIE NATURE : OBSERVONS ET DESSINONS LA NATURE Mauguio

2022-05-29 10:00:00 10:00:00 – 2022-05-29 16:00:00 16:00:00

Mauguio Hérault Mauguio GRATUIT – sur inscription en ligne sur le site du domaine de Restinclières : http://domainederestinclieres.herault.fr Dimanche 29 mai de 10h à 16h – à Mauguio (rdv Parking du Petit Pont, Route des cabanes, 34130 Mauguio) Infos complémentaires : Prévoir chaussures de marche, vêtements adaptés à la météo, pique-nique, eau, casquette, jumelles (possibilité de prêt) / Venez avec votre matériel de dessin et de peinture habituel : feuilles, palette d’aquarelle, crayon pastel A travers deux ateliers proposés par un dessinateur et un ornithologue, venez vous initier au dessin naturaliste et à l’observation des oiseaux le long de la baie de la Capoulière. Avec la LPO Occitanie + Cyril Girard

Coordonnées pour le jour de l'animation : LPO: 06 42 89 73 65 / Cyril Girard: 06 71 64 17 38

(Bandeau bas de page du site internet) Découvrez le Domaine de Restinclières – Prades -le-Lez:

LES + DU DOMAINE DE RESTINCLIERES

240 hectares d’Espaces Naturel Sensible (ENS)

Ouverture 7j/7

Parking gratuit

Aire de jeux

Aires de pique-nique

Divers sentiers de randonnées et de balades

Accès libre et gratuit à tous les équipements

Des animations toutes l’année Mauguio

