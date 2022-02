Sortie nature : Observer les crapauds Avenue de Courtrai Villeneuve-d'Ascq Catégories d’évènement: Nord

**Samedi 12 mars 2022 à 18h30, le club CPN, Connaître et Protéger la Nature, propose une sortie crépusculaire pour observer la reproduction des amphibiens.** Depuis que ces mares ont été créées, de nombreuses espèces de grenouilles, crapauds et tritons viennent tous les ans pour s’y reproduire. En cette période de l’année, ce sont les crapauds communs que l’on peut voir en nombre si les conditions climatiques le permettent : pas de pluie et pas de vent. **Rendez-vous avenue de Courtrai, près de l’Espace Concorde.** **Public :** famille avec enfant de plus de 5 ans. **Durée 1h20.** **Inscription obligatoire :** delphine.longin@free.fr

Samedi 12 mars 2022 à 18h30, le club CPN, Connaître et Protéger la Nature, propose une sortie crépusculaire pour observer la reproduction des amphibiens.

