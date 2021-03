Bougon Bougon Bougon, Deux-Sèvres Sortie Nature : OBSERVATOIRE PHOTOGRAPHIQUE DU PAYSAGE Bougon Catégories d’évènement: Bougon

Deux-Sèvres

Sortie Nature : OBSERVATOIRE PHOTOGRAPHIQUE DU PAYSAGE, 27 mars 2021-27 mars 2021, Bougon. 2021-03-27 09:30:00 – 2021-03-27 12:00:00

Bougon Deux-Sèvres Bougon Le CEN vous propose une lecture de paysage sur le site de la pierre-levée notamment connu pour son dolmen et ses nombreux murets de pierres sèches. Après un temps de formation à l’implantation d’un observatoire photographique, les participants seront invités à réaliser leurs propres clichés et ainsi devenir les nouveaux « observateurs » d’un site naturel remarquable.

Rendez-vous : 9h30 à 12h, parking de l’église, Bougon

