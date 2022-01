Sortie nature : Observation des oiseaux hivernants Plouezoc’h Plouezoc'h Catégories d’évènement: Finistère

Sortie nature : Observation des oiseaux hivernants

2022-02-13 13:30:00 – 2022-02-13 17:00:00 Parking de l’aire de pique-nique Le Dourduff-en-Mer

Plouezoc’h Finistère Plouezoc’h Découverte des oiseaux hivernant : Bernache cravant, Tadorne de Belon, Chevalier gambette,… Des milliers d’oiseaux sont présents dans la baie de Morlaix pendant l’hiver.

Des ornithologues de Bretagne Vivante vous aideront à identifier ces oiseaux limicoles qui viennent passer la saison froide sur nos côtes. Ils vous expliqueront leur mode de vie et leurs migrations. Des longues-vues mises à votre disposition vous permettront de les voir de près mais n’hésitez pas à amener vos jumelles si vous en avez. 2 Rendez-vous :

– 13 h 15 au parking de l’Intermarché de Morlaix, rue de Brest pour covoiturer jusqu’au lieu d’observation,

