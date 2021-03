Notre-Dame-de-Londres Notre-Dame-de-Londres 34380, Notre-Dame-de-Londres SORTIE NATURE : NUIT DE LA CHOUETTE Notre-Dame-de-Londres Catégories d’évènement: 34380

Notre-Dame-de-Londres 34380 Notre-Dame-de-Londres Sortie gratuite, sur inscription au 04 67 67 82 20 NUIT DE LA CHOUETTE à 22h à Notre Dame de Londres

Déambulation nocturne à la découverte des chouettes, de leur fragilité, leurs habitats…

Sortie gratuite, sur inscription au 04 67 67 82 20 NUIT DE LA CHOUETTE à 22h à Notre Dame de Londres

Déambulation nocturne à la découverte des chouettes, de leur fragilité, leurs habitats…

Avec l'association Goupil Connexion

Cette sortie vous est proposée par le Domaine du Département Restinclieres – Prades le Lez / Maison de l'Environnement.

restinclieres@herault.fr +33 4 67 67 82 20 http://domainederestinclieres.herault.fr/

