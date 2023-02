SORTIE NATURE : NUIT DE LA CHAUVE-SOURIS Saumur Catégories d’Évènement: Maine-et-Loire

Saumur

SORTIE NATURE : NUIT DE LA CHAUVE-SOURIS, 31 août 2023, Saumur . SORTIE NATURE : NUIT DE LA CHAUVE-SOURIS Dampierre sur Loire Saumur Maine-et-Loire

2023-08-31 20:00:00 – 2023-08-31 22:00:00 Saumur

Maine-et-Loire Au cours d’un moment convivial, venez découvrir la vie fascinante des chauves-souris. Puis en seconde partie de soirée, nous partirons sur leur trace pour détecter leur présence.

En partenariat avec la ville de Saumur. À l’occasion de la nuit internationale de la chauve-souris, nous vous proposons un sortie nocturne pour en savoir plus sur ces animaux. Saumur

dernière mise à jour : 2023-02-01 par

Détails Catégories d’Évènement: Maine-et-Loire, Saumur Autres Lieu Saumur Adresse Dampierre sur Loire Saumur Maine-et-Loire Ville Saumur lieuville Saumur Departement Maine-et-Loire

Saumur Saumur Maine-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saumur /

SORTIE NATURE : NUIT DE LA CHAUVE-SOURIS 2023-08-31 was last modified: by SORTIE NATURE : NUIT DE LA CHAUVE-SOURIS Saumur 31 août 2023 Dampierre sur Loire Saumur Maine-et-Loire maine-et-loire saumur

Saumur Maine-et-Loire