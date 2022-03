SORTIE NATURE : Nuit de la chauve-souris aux carrières de Montigny Machemont Machemont Catégories d’évènement: Machemont

Oise

SORTIE NATURE : Nuit de la chauve-souris aux carrières de Montigny Machemont

2022-08-26 20:30:00 – 2022-08-26 22:30:00

Machemont Oise Machemont Animation nature sur les “habitantes” des carrières de Montigny. Attention ! Inscriptions obligatoires du 16 au 25 août. Gratuit. Animation nature sur les “habitantes” des carrières de Montigny. Attention ! Inscriptions obligatoires du 16 au 25 août. Gratuit. patrimoine@cc2v.fr +33 3 44 96 31 00 Animation nature sur les “habitantes” des carrières de Montigny. Attention ! Inscriptions obligatoires du 16 au 25 août. Gratuit. Oise Tourisme

