Bougon Bougon Bougon, Deux-Sèvres Sortie nature nocturne Bougon Bougon Catégories d’évènement: Bougon

Deux-Sèvres

Sortie nature nocturne Bougon, 9 juillet 2021-9 juillet 2021, Bougon. Sortie nature nocturne 2021-07-09 – 2021-07-09 Musée des Tumulus de Bougon Lieu-dit La Chapelle

Bougon Deux-Sèvres Sorties nature nocturne

vendredi 9 juillet à 21h et vendredi 6 août à 21h

Venez découvrir les chauve-souris et écouter les rapaces nocturnes qui peuplent le site des tumulus de Bougon.

En collaboration avec l’association des Grimpereaux de l’Hermitain

Prévoir sa lampe de poche Places limitées, réservation obligatoire au 05 49 05 12 13 Sorties nature nocturne

vendredi 9 juillet à 21h et vendredi 6 août à 21h

Venez découvrir les chauve-souris et écouter les rapaces nocturnes qui peuplent le site des tumulus de Bougon.

En collaboration avec l’association des Grimpereaux de l’Hermitain

Prévoir sa lampe de poche Places limitées, réservation obligatoire au 05 49 05 12 13 +33 5 49 05 12 13 Sorties nature nocturne

vendredi 9 juillet à 21h et vendredi 6 août à 21h

Venez découvrir les chauve-souris et écouter les rapaces nocturnes qui peuplent le site des tumulus de Bougon.

En collaboration avec l’association des Grimpereaux de l’Hermitain

Prévoir sa lampe de poche Places limitées, réservation obligatoire au 05 49 05 12 13 Adrien gatineau dernière mise à jour : 2021-06-30 par

Détails Catégories d’évènement: Bougon, Deux-Sèvres Étiquettes évènement : Autres Lieu Bougon Adresse Musée des Tumulus de Bougon Lieu-dit La Chapelle Ville Bougon lieuville 46.37755#-0.06759