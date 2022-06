Sortie nature : Nez à bec, rencontre avec les oiseaux des roseaux Saint-Vigor-d’Ymonville, 4 août 2022, Saint-Vigor-d'Ymonville.

Sortie nature : Nez à bec, rencontre avec les oiseaux des roseaux

Pont de Normandie Saint-Vigor-d’Ymonville Seine-Maritime

2022-08-04 08:30:00 08:30:00 – 2022-08-04

Saint-Vigor-d’Ymonville

Seine-Maritime

Saint-Vigor-d’Ymonville

En août, des milliers de fauvettes partent en migration vers leurs quartiers d’hiver africains et font halte dans les roselières de l’estuaire. Pour étudier leurs habitudes et les effets du changement climatique, les ornithologues y installent chaque été depuis plus de 30 ans plusieurs stations de baguage, où les oiseaux sont capturés, étudiés et bagués avant d’être relâchés. Une visite de l’un de ces sites sera l’occasion de les voir de plus près et d’en apprendre davantage sur leur périple.

Rendez-vous à 8h30 à la Maison de la réserve – Salle Avocette.

A partir de 7 ans

Durée : 2h30

Prévoir des bottes

Tarifs : enfant 3€ , adulte 5€

Réservation obligatoire au 02 35 24 80 01 ou par mail à communication@maisondelestuaire.org ou en ligne ou via la plateforme Helloasso.

En août, des milliers de fauvettes partent en migration vers leurs quartiers d’hiver africains et font halte dans les roselières de l’estuaire. Pour étudier leurs habitudes et les effets du changement climatique, les ornithologues y installent…

communication@maisondelestuaire.org +33 2 35 24 80 01 https://www.maisondelestuaire.org/

En août, des milliers de fauvettes partent en migration vers leurs quartiers d’hiver africains et font halte dans les roselières de l’estuaire. Pour étudier leurs habitudes et les effets du changement climatique, les ornithologues y installent chaque été depuis plus de 30 ans plusieurs stations de baguage, où les oiseaux sont capturés, étudiés et bagués avant d’être relâchés. Une visite de l’un de ces sites sera l’occasion de les voir de plus près et d’en apprendre davantage sur leur périple.

Rendez-vous à 8h30 à la Maison de la réserve – Salle Avocette.

A partir de 7 ans

Durée : 2h30

Prévoir des bottes

Tarifs : enfant 3€ , adulte 5€

Réservation obligatoire au 02 35 24 80 01 ou par mail à communication@maisondelestuaire.org ou en ligne ou via la plateforme Helloasso.

Saint-Vigor-d’Ymonville

dernière mise à jour : 2022-06-23 par