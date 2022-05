Sortie nature : Nature amphibie Ploërmel, 20 août 2022, Ploërmel.

Sortie nature : Nature amphibie Ploërmel

2022-08-20 14:30:00 – 2022-08-20 17:00:00

Ploërmel Morbihan

La Vallée de l’Yvel en aval de l’Étang au Duc est verdoyante et ondoyante. Venez vous ressourcer dans ces espaces présentant des milieux naturels variés. Vous découvrirez petites et grandes bêtes ou plantes, lors d’une balade de 2h30 durant laquelle vous pourrez participer à inventorier la biodiversité. nA l’aval du barrage du Lac au Duc, l’Yvel cours d’eau typique de la Bretagne, retrouve son cours. La présence de prairies humides et de ripisylves le long de cette rivière apporte quiétude pour la faune et la flore à l’aval du tumulte des eaux des cascades provoquées par la chute d’eau du barrage. Roselières, bois de saules, et prairies se succèdent sous le regard de la colonie de hérons qui s’y est installée. nDe 14h30 à 17h. En compagnie de Yandra Naturaliste

duboisglenn@yahoo.fr +33 6 63 65 64 92

La Vallée de l’Yvel en aval de l’Étang au Duc est verdoyante et ondoyante. Venez vous ressourcer dans ces espaces présentant des milieux naturels variés. Vous découvrirez petites et grandes bêtes ou plantes, lors d’une balade de 2h30 durant laquelle vous pourrez participer à inventorier la biodiversité. nA l’aval du barrage du Lac au Duc, l’Yvel cours d’eau typique de la Bretagne, retrouve son cours. La présence de prairies humides et de ripisylves le long de cette rivière apporte quiétude pour la faune et la flore à l’aval du tumulte des eaux des cascades provoquées par la chute d’eau du barrage. Roselières, bois de saules, et prairies se succèdent sous le regard de la colonie de hérons qui s’y est installée. nDe 14h30 à 17h. En compagnie de Yandra Naturaliste

Ploërmel

dernière mise à jour : 2022-05-13 par