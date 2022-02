Sortie nature – Mystères en sous-sol Athis-Val de Rouvre Athis-Val de Rouvre Catégories d’évènement: Athis-Val de Rouvre

Athis-Val de Rouvre Orne Faites connaissance avec le sol sur lequel vous marchez, peuplé d’une multitude d’êtres vivants! Munis de boites-loupes, découvrez le peuple du sol, entre litière et humus, qu’il soit visible au premier coup d’œil ou quasi-microscopique. Et participez à une chasse aux vers de terre pour le moins originale…

Dès 6 ans.

Chaussures de marche

