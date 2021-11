Moncrabeau Moncrabeau 47600, Moncrabeau Sortie nature Moncrabeau Moncrabeau Catégories d’évènement: 47600

Moncrabeau

Sortie nature Moncrabeau, 10 novembre 2021, Moncrabeau. Sortie nature Place de la Mairie Lou Veratous Moncrabeau

2021-11-10 15:00:00 – 2021-11-10 Place de la Mairie Lou Veratous

Moncrabeau 47600 Moncrabeau Venez apprendre à lire les traces des habitants de nos forêts avec Maïté Cordereau.

Place de la Mairie Lou Veratous Moncrabeau

dernière mise à jour : 2021-10-28 par

Détails Catégories d’évènement: 47600, Moncrabeau Autres Lieu Moncrabeau Adresse Place de la Mairie Lou Veratous Ville Moncrabeau lieuville Place de la Mairie Lou Veratous Moncrabeau