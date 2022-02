Sortie nature : Mission grenouille Le Cloître-Saint-Thégonnec Le Cloître-Saint-Thégonnec Catégories d’évènement: Finistère

Le Cloître-Saint-Thégonnec

Sortie nature : Mission grenouille Le Cloître-Saint-Thégonnec, 16 février 2022, Le Cloître-Saint-Thégonnec. Sortie nature : Mission grenouille Le Cloître-Saint-Thégonnec

2022-02-16 18:00:00 – 2022-02-16 20:00:00

Le Cloître-Saint-Thégonnec Finistère Le Cloître-Saint-Thégonnec Participez à l’inventaire des grenouilles, tritons et salamandres des mares de la prairie Prat ar Gaor à la tombée de la nuit. Muni de votre lampe torche, partez à la rencontre de ces animaux fascinants qui peuplent nos zones humides.

Rdv, à 18h, au parking du Pleen, au Cloître-Saint-Thégonnec.

Prévoyez des bottes, des vêtements chauds et une lampe. Dès 6 ans.

