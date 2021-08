L'Aiguillon-sur-Mer Pointe de l'Aiguillon,l'Aiguillon sur mer L'Aiguillon-sur-Mer, Vendée Sortie nature : Migration des oiseaux à la Pointe de l’Aiguillon Pointe de l’Aiguillon,l’Aiguillon sur mer L'Aiguillon-sur-Mer Catégories d’évènement: L'Aiguillon-sur-Mer

Vendée

Chaque année, depuis 1993, la LPO Vendée réalise le suivi des oiseaux migrateurs en transit par la pointe de l’Aiguillon grâce à un comptage quotidien, du 1er septembre au 30 novembre Venez rencontrer ces bénévoles LPO qui partageront leur passion pour la nature et leur savoir-faire et découvrir la migration des passereaux (hirondelles, bergeronnettes…) au cours d’une balade dans les dunes de la pointe de l’Aiguillon. Sortie proposée en partenariat avec la Communauté de Communes Sud Vendée Littoral et le Parc Naturel Régional du Marais Poitevin

Inscription obligatoire – Places limitées à 15

Découvrir le phénomène fascinant de la migration des oiseaux lors d’un sortie nature proposée par des bénévoles de la LPO Vendée qui réalisent le comptage quotidien des oiseaux migrateurs Pointe de l’Aiguillon,l’Aiguillon sur mer 85460 L’Aiguillon-sur-Mer L’Aiguillon-sur-Mer Vendée

