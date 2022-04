SORTIE NATURE – MÉLI MÉLO GARRIGUES Loupian Loupian Catégories d’évènement: Hérault

Loupian

SORTIE NATURE – MÉLI MÉLO GARRIGUES Loupian, 28 avril 2022, Loupian. SORTIE NATURE – MÉLI MÉLO GARRIGUES Loupian

2022-04-28 – 2022-04-28

Loupian Hérault Loupian Nos paysages méditerranéens évoluent à travers les âges ! Dans cette animation, abordez les différentes caractéristiques de la garrigue à travers des ateliers thématiques. Découvrons ce paysage en perpétuel changement et ses habitants : Une garrigue c’est quoi (lecture de paysage à travers les âges)

Quelles sont les plantes qui la composent ?

Quelles sont ces petites bêtes qui grouillent sous les pierres ou sur les herbes sèches ?

Quel est cet oiseau qui plane au-dessus de nos têtes Rendez-vous devant le musée Villa gallo-romaine de Loupian. Conseils : Prenez avec vous des chaussures de marche. laetitia.marras@adena-bagnas.fr +33 4 67 01 60 23 Nos paysages méditerranéens évoluent à travers les âges ! Dans cette animation, abordez les différentes caractéristiques de la garrigue à travers des ateliers thématiques. Découvrons ce paysage en perpétuel changement et ses habitants : Une garrigue c’est quoi (lecture de paysage à travers les âges)

