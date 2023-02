SORTIE NATURE MARAIS DE GRÉE LES PIEDS DANS L’EAU Maison du Marais Ancenis-Saint-Géréon Catégories d’Évènement: Ancenis-Saint-Géréon

Loire-Atlantique Camouflés dans l’observatoire, guettez les aigrettes, grèbes et autres oiseaux des zones humides. Sortie ouverte à tous, organisée par la LPO et encadrée par des bénévoles passionnés ou des animateurs LPO professionnels. A destination de groupe de jeunes. Gratuit sur réservation (limité à 20 participants) Camouflés dans l’observatoire, guettez les aigrettes, grèbes et autres oiseaux des zones humides. A destination de groupe de jeunes. Gratuit sur réservation. +33 6 82 88 08 58 https://www.loire-atlantique.lpo.fr/ Maison du Marais Lieu-dit Le Marais de Grée Ancenis-Saint-Géréon

