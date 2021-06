SORTIE NATURE – MAIS QUI A MANGÉ LES OEUFS DE BUFO ? Pierrepont-sur-l’Arentèle, 12 juillet 2021-12 juillet 2021, Pierrepont-sur-l'Arentèle.

SORTIE NATURE – MAIS QUI A MANGÉ LES OEUFS DE BUFO ? 2021-07-12 14:30:00 14:30:00 – 2021-07-12 17:00:00 17:00:00 Mairie 4 Le Village

Pierrepont-sur-l’Arentèle Vosges Pierrepont-sur-l’Arentèle

6 EUR

ETC Terra propose aux petits comme aux grands de débusquer la créature qui a mangé les œufs que notre ami Bufo le crapaud venait de pondre. Saurez-vous retrouver le coupable ? Est-ce le héron qui s’est trahi en laissant une plume ? La fouine qui vient de marquer son empreinte ? Ou bien le renard qui glapit au loin ?

Participez à ce rallye découverte des traces et indices laissés par les animaux, à l’aide d’outils ludiques.

Vingt minutes de marche sont à prévoir depuis le parking.

Prévoir des chaussures de marche et des vêtements adaptés à la météo

+33 3 29 50 51 33

Jacques MARTIN