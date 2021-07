Sortie nature – Magie des bords de Rance Saint-Jouan-des-Guérets, 31 juillet 2021, Saint-Jouan-des-Guérets.

Sortie nature – Magie des bords de Rance 2021-07-31 – 2021-07-31 Rue du Vallion Plage du Vallion

Saint-Jouan-des-Guérets Ille-et-Vilaine Saint-Jouan-des-Guérets

Plantes comestibles et médicinales des bords de Rance + pique-nique aux herbes folles

Guidés par des supports imaginés par nos soins, partez à la recherche de plantes sauvages et découvrez l’histoire de leur utilisation en cuisine et en herboristerie, mais aussi comment elles ont traversé les siècles à travers contes, légendes et rituels…

Si vous avez envie de prolonger et d’approfondir l’expérience, on vous propose un pique-nique en option élaboré entièrement par nos soins dans notre labo-mobile en fonction des inspirations et de la nature, qui comprendra :

– 1 surprise apéro

– 1 petit pain maison et 2 dips/tartinades

– 1 tartelette salée individuelle

– 1 dessert

– 1 boisson chaude

Pour des raisons d’organisation, les réservations sont à prendre via notre billetterie web jusqu’au jeudi précédant la sortie du samedi www.billetweb.fr/vallion

Tarifs :

– Balade + Pique-nique : 25€

– Balade seule : 10€

– Pique-nique seul : 15€

info.louzou@gmail.com +33 6 95 52 75 31 https://louzou.fr/

dernière mise à jour : 2021-07-24 par