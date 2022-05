Sortie nature Louzou – Magie des bords de Rance Saint-Jouan-des-Guérets, 26 mai 2022, Saint-Jouan-des-Guérets.

Sortie nature Louzou – Magie des bords de Rance Rue du Vallion Plage du Vallion Saint-Jouan-des-Guérets

2022-05-26 14:00:00 – 2022-05-26 16:00:00 Rue du Vallion Plage du Vallion

Saint-Jouan-des-Guérets Ille-et-Vilaine Saint-Jouan-des-Guérets

Guidés par des supports imaginés par nos soins, partez à la recherche de plantes sauvages et découvrez l’histoire de leur utilisation en cuisine et en herboristerie, mais aussi comment elles ont traversé les siècles à travers contes, légendes et rituels…

Sur réservation (point de rdv exact communiqué au moment de la réservation)

info.louzou@gmail.com +33 6 95 52 75 31 https://louzou.fr/

