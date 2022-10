Sortie nature Louzou – Cycle Herboristerie : Introduction aux plantes du système digestif Saint-Jouan-des-Guérets Saint-Jouan-des-Guérets Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Saint-Jouan-des-Guérets

Sortie nature Louzou – Cycle Herboristerie : Introduction aux plantes du système digestif Saint-Jouan-des-Guérets, 22 octobre 2022, Saint-Jouan-des-Guérets. Sortie nature Louzou – Cycle Herboristerie : Introduction aux plantes du système digestif

Plage du Vallion Rue du Vallion Saint-Jouan-des-Guérets Ille-et-Vilaine Rue du Vallion Plage du Vallion

2022-10-22 – 2022-10-22

Rue du Vallion Plage du Vallion

Saint-Jouan-des-Guérets

Ille-et-Vilaine Saint-Jouan-des-Guérets Pour commencer notre nouveau cycle de sorties axées sur la phytothérapie, partons ensemble à la découverte des plantes du système digestif.

Quand on sait que notre intestin produit 70 à 85% des cellules immunitaires de notre organisme, on comprend tout de suite l’importance de prendre soin sa digestion ! Et ça tombe bien : la nature regorge de ressources pour nous aider à bien nous en occuper… Alors prenons un peu de temps pour aller à la rencontre de ces précieuses alliées. Sur réservation (point de rdv exact communiqué au moment de la réservation) info.louzou@gmail.com +33 6 95 52 75 31 https://louzou.fr/ Rue du Vallion Plage du Vallion Saint-Jouan-des-Guérets

dernière mise à jour : 2022-10-03 par

Détails Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, Saint-Jouan-des-Guérets Autres Lieu Saint-Jouan-des-Guérets Adresse Saint-Jouan-des-Guérets Ille-et-Vilaine Rue du Vallion Plage du Vallion Ville Saint-Jouan-des-Guérets lieuville Rue du Vallion Plage du Vallion Saint-Jouan-des-Guérets Departement Ille-et-Vilaine

Sortie nature Louzou – Cycle Herboristerie : Introduction aux plantes du système digestif Saint-Jouan-des-Guérets 2022-10-22 was last modified: by Sortie nature Louzou – Cycle Herboristerie : Introduction aux plantes du système digestif Saint-Jouan-des-Guérets Saint-Jouan-des-Guérets 22 octobre 2022 ille-et-vilaine Plage du Vallion Rue du Vallion Saint-Jouan-des-Guérets Ille-et-Vilaine Saint-Jouan-des-Guérets

Saint-Jouan-des-Guérets Ille-et-Vilaine