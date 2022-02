Sortie nature : Loutre y es-tu? Taupont Taupont Catégories d’évènement: Morbihan

Taupont Morbihan Taupont La loutre est un animal farouche qui évite tout contact avec les humains. Venez découvrir cet animal mystérieux qui commence à repeupler nos rivières. Sur réservation auprès du CPIE de Brocéliande. De 14h30 à 17h.

la-soett@wanadoo.fr +33 2 97 22 74 62

