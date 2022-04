SORTIE NATURE – LITTORAL, D’HIER, D’AUJOURD’HUI ET DE DEMAIN Frontignan Frontignan Catégories d’évènement: Frontignan

Frontignan Hérault Entre lagunes et littoral, découvrons l’environnement si particulier du territoire, son évolution au fil des siècles, et les mesures mises en place pour le préserver. Rendez-vous devant l’office de tourisme de Frontignan Plage. Conseils : Prenez avec vous des chaussures de marche. morgan@kimiyo.fr +33 7 82 87 54 92 Entre lagunes et littoral, découvrons l’environnement si particulier du territoire, son évolution au fil des siècles, et les mesures mises en place pour le préserver. Rendez-vous devant l’office de tourisme de Frontignan Plage. Conseils : Prenez avec vous des chaussures de marche. Frontignan

