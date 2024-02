Sortie nature l’incroyable Faucon pèlerin Figeac, samedi 24 février 2024.

Sortie nature l’incroyable Faucon pèlerin Figeac Lot

Vénéré, domestiqué puis chassé, le Faucon pèlerin intrigue et passionne. Cet oiseau rupestre est aujourd’hui visible jusque dans les villes où son mets préféré, le pigeon, abonde. Fabien vous fera découvrir cet oiseau fascinant, connu pour être l’oiseau le plus rapide du monde.

max 15 personnes sur réservation

(Horaires et lieu de rdv lors de la réservation par téléphone)

la sortie aura lieu en matinée EUR.

Figeac 46100 Lot Occitanie

