Sortie nature : Libellules ou demoiselles ? Saint-Rémy-de-Provence, 23 juillet 2021

Sortie nature : Libellules ou demoiselles ? 2021-07-23 – 2021-07-23 Parc naturel régional des Alpilles 2, boulevard Marceau

Saint-Rémy-de-Provence 13210

Libellules et demoiselles ? De la famille des odonates, libellules et demoiselles rivalisent d’élégance et de couleurs. Les marais de Baux accueillent plus de cinquante espèces de libellules, ce qui en fait l’un des sites les plus riches d’Europe ! Une balade dans les marais des Baux pour les observer, et connaitre leurs milieux de vie.

Sortie nature : Balade dans les marais des Baux pour découvrir les libellules et demoiselles.

