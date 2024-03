Sortie nature / L’homme et la nature Un parc urbain: parcours nature au Parc Saint-Pierre Amiens, mercredi 24 avril 2024.

NOUVEAUTÉ / FESTIVAL DE L’OISEAU ET DE LA NATURE

Parc paysager contemporain aménagé par la paysagiste Jacqueline OSTY en 1995, ce parc urbain est devenu indispensable et apprécié des amiénois comme des touristes ! Mais connaissez-vous ses trésors?

Les différentes déclinaisons de l’eau omniprésente sur tout le site le miroir d’eau de l’étang et sa chevelure d’eau dessinée par les rieux, le bassin aux nymphéas et le marias des jardins humides, les jeux de cascade.

Des arbres vénérables (qui furent frappés d’imposition autrefois), des arbres venus de Chine, de Caroline, de Louisiane (ou du jardin d’à côté),

Des oiseaux d’eau hérons, gallinules, foulques, canards, etc

Découvrez les propriétés des arbres, leurs vertus, leurs légendes, et comment ce parc s’insère dans la ville, sous la silhouette de la cathédrale.

Saurez-vous trouver l’issue du labyrinthe du Parc ?

Infos pratiques

À prévoir

Prévoir tenue et chaussures adaptées.

Spécifications

Bébé en porte-bébé accepté, Chien tenu en laisse autorisé

* Niveau 2 — Activité comportant quelques difficultés. Peut être faite en famille. 1515 15 .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-24 09:30:00

fin : 2024-04-24 11:30:00

Amiens 80000 Somme Hauts-de-France

