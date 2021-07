Sortie nature : Lettres à Flaubert, avec Maupassant sur la falaise Étretat, 11 août 2021-11 août 2021, Étretat.

Sortie nature : Lettres à Flaubert, avec Maupassant sur la falaise 2021-08-11

Étretat Seine-Maritime

Sortie nature animée par Défi-Caux et Lise Motet (conteuse)

Parcourez les falaises au rythme des contes et nouvelles de Guy de Maupassant, grand amoureux des falaises d’Étretat et disciple de Flaubert. N’oubliez pas de prévoir des chaussures de randonnée et des jumelles.

Rendez-vous devant l’Office de tourisme d’Étretat, place Guillard.

Date : le mercredi 11 août à 9h30 (durée : 2h – 2h30)

Réservation : https://www.seinemaritime.fr/mes-activites/sorties-nature/visites-ens.html

