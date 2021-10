Kintzheim Kintzheim 67600, Kintzheim Sortie nature : les secrets de la forêt Kintzheim Kintzheim Catégories d’évènement: 67600

Kintzheim

Sortie nature : les secrets de la forêt Kintzheim, 27 octobre 2021, Kintzheim. Sortie nature : les secrets de la forêt 2021-10-27 – 2021-10-27

Kintzheim 67600 Kintzheim EUR Connaissez-vous l’arboretum ? Saurez-vous reconnaître l’Alisier, les caractéristiques du sorbier des oiseleurs ? Découvrez le parcours de 1,5 km, avec votre guide. Goûter à la fin du parcours. De préférence, à partir de 6 ans. Découverte de l’arboretum et des espèces d’arbres qui jalonnent le parcours d’1,5 km suivi d’un goûter bien mérité ! Lieu de rdv indiqué au moment de l’inscription en ligne. De préférence, partir de 6 ans. +33 3 88 58 87 20 Connaissez-vous l’arboretum ? Saurez-vous reconnaître l’Alisier, les caractéristiques du sorbier des oiseleurs ? Découvrez le parcours de 1,5 km, avec votre guide. Goûter à la fin du parcours. De préférence, à partir de 6 ans. dernière mise à jour : 2021-10-06 par

Détails Catégories d’évènement: 67600, Kintzheim Autres Lieu Kintzheim Adresse Ville Kintzheim lieuville 48.26051#7.37492