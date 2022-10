SORTIE NATURE, LES SALAMANDRES SONT DE SORTIE !

2022-11-18 20:00:00 – 2022-11-18 22:00:00 Sortie en famille à partir de 8 ans

Prévoir une lampe torche, des vêtements de pluie et des chaussures fermées et étanches. Réservation indispensable – places limitées Au coeur du sous-bois, à la tombée de la nuit, par une journée un peu humide… pas de doute, les salamandres sont de sortie ! En toute discrétion, partons à la découverte de ces amphibiens tachetés et des hôtes des bois au crépuscule. dernière mise à jour : 2022-10-03 par

