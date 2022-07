Sortie nature : Les rochers à marée basse Hendaye Hendaye Catégories d’évènement: Hendaye

Pyrénées-Atlantiques

Hendaye

Asporotsttipi – Maison de la Corniche
Route de la Corniche
Hendaye

11:00:00 – 13:30:00

Route de la Corniche Asporotsttipi – Maison de la Corniche

Hendaye

Cette animation est proposée en partenariat avec la commune d'Hendaye lauréate du Label Pavillon bleu. Les rochers à marée basse abritent une faune et une flore marine spécifique bien adaptée à des conditions de vie particulières. Vous êtes prêt à nous suivre ? Découvrez, observez, émerveillez vous des trésors de biodiversité cachés sur l'estran rocheux de notre site naturel. Public familial Lieu précis de rendez vous à Hendaye indiqué à l'inscription. Inscriptions obligatoires.
+33 5 59 74 16 18
CPIE Littoral Basque

Route de la Corniche Asporotsttipi – Maison de la Corniche Hendaye

