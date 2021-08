Dordives dordives Dordives Sortie nature : » Les Reines de la nuit font leur cabaret » dordives Dordives Catégorie d’évènement: Dordives

Sortie nature : » Les Reines de la nuit font leur cabaret » dordives, 13 août 2021, Dordives. Sortie nature : » Les Reines de la nuit font leur cabaret »

dordives, le vendredi 13 août à 20:00

Le Conservatoire d’espace naturel et la commune de Dordives vous proposent une soirée consacrée au monde fascinant des chauve-souris. En première partie et comme un avant-goût de cette nuit d’exception venez vous informer et apprendre à connaître ces animaux mystérieux au cours d’une présentation en salle. Puis, vous partirez à leur recherche à l’aide de détecteurs d’ultrasons. Possibilité de restauration sur place avec un repas sur le thème des chauve-souris. Inscription obligatoire au plus tard 12 août à midi au 06 15 77 44 35. Gratuit. Rendez-vous à la Prairie des Etangs à Dordives. Pensez à vos chaussures de marche et à votre lampe torche. Animation soumise à l’évolution des mesures sanitaires.

Voir https://www.cen-centrevaldeloire.org/

Sortie nature : « Les Reines de la nuit font leur cabaret » dordives Dordives Dordives

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-13T20:00:00 2021-08-13T23:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Dordives Autres Lieu dordives Adresse Dordives Ville Dordives lieuville dordives Dordives