Sortie Nature – Les p’tites bêtes des canaux Sougéal, 11 juin 2022, Sougéal.

Sortie Nature – Les p’tites bêtes des canaux Maison du Marais Le Port Sougéal

2022-06-11 – 2022-06-11 Maison du Marais Le Port

Sougéal 35610 Sougéal

Venez découvrir les petits habitants des canaux du marais. À l’aide de filets et de boîtes loupes, vous pourrez pêcher et

observer de drôles d’insectes, des mollusques et peut-être des amphibiens. Cette animation ludique enchantera aussi bien les petits que les grands. Prévoir des bottes.

Durée : 1h

+33 2 99 88 66 73

Venez découvrir les petits habitants des canaux du marais. À l’aide de filets et de boîtes loupes, vous pourrez pêcher et

observer de drôles d’insectes, des mollusques et peut-être des amphibiens. Cette animation ludique enchantera aussi bien les petits que les grands. Prévoir des bottes.

Durée : 1h

Maison du Marais Le Port Sougéal

dernière mise à jour : 2022-05-28 par